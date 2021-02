Coronavirus Puglia: 1053 nuovi casi nelle ultime ore. Risale il numero di positivi

16 morti

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Sono 1053 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Puglia nelle scorse ore, emersi dall'analisi di 7692 tamponi effettuati, pari al 13,69%. Un dato che continuerà a produrre riflessioni negli organi regionali e soprattutto da parte del Governo centrale nelle prossime giornate. Tra i nuovi positivi 573 sono residenti nei comuni del barese, che resta la zona con maggiori problemi.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.557.266 test, dai quali sono emersi complessivamente 147.050 casi di positività (il 9.44% del campione totale), 56.355 riguardano residenti nell'Area Metropolitana di Bari.La Puglia piange altre 16 vittime: 5 nel barese, 5 nel tarantino, 3 in Capitanata, 2 nel brindisino, 1 residente fuori regione. Il computo totale dei positivi al Coronavirus deceduti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è pertanto salito a 3923.Decessi per provincia:1267 Area Metropolitana di Bari1099 Provincia di Foggia509 Provincia di Taranto478 Provincia Bat320 Provincia di Lecce216 Provincia di Brindisi28 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaAumentano gli attualmente positivi in regione: sono 33.081 ed il 95,8% si sta curando a casa. In ospedale sono ricoverate 1398 (2 in meno rispetto al bollettino del sabato) e 165 lottano in terapia intensiva.I guariti sono invece stati 413 nelle ultime 24 ore e dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono ben 110.046 le persone che si sono lasciate alle spalle il virus.A Giovinazzo si sono infettate complessivamente 742 persone e di queste 637 sono guarite. Gli attualmente positivi sono 105 e le vittime sono state 9, tre delle quali decedute nel 2021.