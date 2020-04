Coronavirus, più di 2.500 casi in Puglia. Ieri 14 morti

IN PUGLIA

IL DATO NAZIONALE

Da inizio pandemia, in Puglia ci sono stati 2.514 casi di positività al Coronavirus. A confermarlo è stato il Governatore Michele Emiliano, sulla scorta delle informazioni ricevute dal Direttore del dipartimento promozione della salute, Vito Montanaro.Dei 1.090 test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati solamente 70 quelli che hanno dato esito positivo. I nuovi casi registrati sono suddivisi tra provincia di Foggia (30), Area Metropolitana di Bari (27), leccese (6), provincia di Taranto (2) e brindisino (5).I decessi, nelle ultime 24 ore sono stati purtroppo 14, di cui 8 registrati nella Città Metropolitana di Bari. Il totale viene così macabramente aggiornato a 209 vittime (una era giovinazzese).I guariti aumentano anch'essi e sono 168, mentre le persone in terapia intensiva in Puglia scendono a 93. Contagiati con sintomi lievi che sono attualmente a casa sono 1.429 (4 sono a Giovinazzo) e 615 sono ricoverati, ma quest'ultimo dato è incoraggiante poiché nella giornata di martedì sono stati dimessi in 10.Secondo le informazioni fornite dalla Protezione Civile, in Italia attualmente ci sono 94.067 persone positive al Covid-19, mentre da inizio pandemia se ne sono infettate 135.586. Il dato di ieri più importante è certamente quello relativo ai contagi, 880 solo, che fa ben sperare per la decrescita della pandemia.L'attenzione massima delle autorità sanitarie va ai 28.718 pazienti che sono ricoverati con sintomi e soprattutto ai 3.792 che occupano posti letto in terapia intensiva.Sono intanto guarite 24.392 persone e restano in isolamento domiciliare in 61.557. Dati migliori rispetto al recente passato, ma che non devono far abbassare la guardia in alcun modo.