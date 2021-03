Coronavirus: in Puglia superati i 4500 morti

Decessi per provincia:

La nuova situazione in Puglia

Il dato di Giovinazzo aggiornato

Continua a crescere il numero di vittime per il Coronavirus in Puglia. Con i 46 decessi registrati ieri, 23 marzo, la nostra regione ha raggiunto 4531 morti da inizio pandemia. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono così suddivise per provincia di residenza: 22 nel barese, 8 in Capitanata, 6 nel tarantino, 4 nella Bat, 4 nel leccese, 2 nel brindisino.1486 Area Metropolitana di Bari1223 Provincia di Foggia601 Provincia di Taranto532 Provincia Bat375 Provincia di Lecce241 Provincia di Brindisi33 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaNella nostra regione sono stati effettuati 13390 tamponi nelle ultime ore, 1664 dei quali (pari al 12.42%) hanno avuto esito positivo al Covid-19. Una percentuale ancora decisamente preoccupante.Attualmente, sul territorio pugliese ci sono 43594 persone positive al Sars Cov2 (604 in più rispetto a lunedì). Aumentano anche i ricoverati, che sono 2011, mentre in terapia intensiva lottano 224 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono 41.583 pugliesi.Buono il dato sui guariti, 1014 nelle ultime 24 ore, con il totale che è arrivato a 130.912.A Giovinazzo ci sono attualmente 111 positivi al Coronavirus, mentre 912 sono stati i giovinazzesi infettatisi da inizio pandemia. Di questi 11 sono deceduti e 799 si sono lasciati alle spalle il virus.