Coronavirus, in Puglia superate le 6400 vittime. Contagi in netto calo

La situazione attuale in Puglia

Così a Giovinazzo

Sono 6428 le vittime pugliesi del Coronavirus, secondo i dati forniti dalla Regione Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 28 decessi, 14 in Capitanata, 6 nel barese, 5 nel Basso Salento, 2 nel tarantino, 1 nel brindisino.Dall'inizio della pandemia, nella sola Area Metropolitana di Bari sono morte 2230 persone.Intanto la curva epidemiologica sembra essersi rivolta verso il basso grazie ad una campagna vaccinale che ha finalmente accelerato. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9289 tamponi rinofaringei, 314 dei quali (pari al 3.38%) hanno fatto emergere casi di contagi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 249143 i pugliesi che hanno contratto il Sars CoV2, il 10,16% del totale delle persone sottoposte a test. Di seguito la suddivisione per provincia di residenza dei contagiati da inizio pandemia:94233 Area Metropolitana di Bari44556 Provincia di Foggia38847 Provincia di Taranto26209 Provincia di Lecce25009 Provincia Bat19112 Provincia di Brindisi793 relativi a residenti fuori regione384 di provincia di residenza non notaNella nostra regione scende anche il numero di attualmente positivi al Covid-19: sono 30633 (1136 in meno rispetto a lunedì) e 29786, vicini al 97,2% dei contagiati, si stanno curando a casa. Restano ricoverate 847 pazienti, ben 56 in meno in poche ore. In terapia intensiva lottano 92 persone.I guariti sono saliti ancora di numero e sono, al 25 maggio, 212082 in Puglia, con 1422 negativizzazioni registratesi solo nell'arco delle ultime 24 ore.Il dato di Giovinazzo verrà aggiornato nelle prossime ore. Attualmente vi sarebbero 51 positivi sul territorio comunale, 17 sono state le vittime su 1221 contagiati ed i guariti da inizio pandemia sono stati 1153.