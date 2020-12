Coronavirus, in Puglia scende il numero degli attualmente positivi

Altri 20 decessi

La situazione a Giovinazzo

Scende il numero degli attualmente positivi al Covid-19 in Puglia. Sono complessivamente 52872 (420 in meno rispetto a martedì). I nuovi contagiati registrati sul territorio regionale nelle ultime ore sono stati 876 su 10420 test effettuati (pari all'8,4% del totale).I nuovi contagiati sono così distribuiti per territorio di residenza:306 Area Metropolitana di Bari208 Provincia di Taranto205 Provincia di Foggia90 Provincia di Lecce68 Provincia Bat57 Provincia di Brindisi7 residenti fuori regione1 caso di provincia di residenza non notaDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 984555 test, dai quali sono emersi complessivamente 83205 casi di positività (l'8.45% del campione totale). Nell'Area Metropolitana di Bari sono complessivamente 31.973 le persone che hanno contratto il virus da marzo ad oggi.La Puglia ha fatto registrare nelle ultime ore anche 20 decessi: 8 nel foggiano, 7 nel barese, 2 nel leccese, 1 nella Bat, nel brindisino e nel tarantino. Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2265. Di questi 670 risiedevano nei comuni dell'ex provincia di Bari.

Il dato giovinazzese racconta di 184 attualmente positivi sul territorio cittadino, con oltre 370 contagi complessivi e circa 160 guarigioni. Le vittime sono state 6, tutte di età compresa tra 63 e 91 anni.

Il dato pugliese

Attualmente in Puglia ci sono 52872 persone positive al Sars CoV 2 e di queste ben 51283 si stanno curando in casa. I pazienti ricoverati sono 1417, quattro in meno nelle ultime ore, ma 172 lottano in terapia intensiva.Ottimo ancora una volta il dato sui guariti: sono 1342 solo nelle ultime ore ed il computo da inizio pandemia sale così a 28068.