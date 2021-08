Coronavirus, in Puglia quasi 260mila contagiati da inizio emergenza

Decessi

Da inizio emergenza sanitaria sono 259.950 i pugliesi contagiati dal Sars CoV2, un dato che è cresciuto esponenzialmente dall'autunno 2020 e poi soprattutto tra febbraio ed aprile di quest'anno. I guariti per fortuna sono anche tanti e con le 197 negativizzazioni ufficializzate nelle scorse 24 ore sono complessivamente 249.065.Intanto nelle scorse ore, dall'analisi di 13.287 tamponi, sono emersi 165 nuovi casi di positività (pari all'1.24%).Attualmente in Puglia sono 4201 i positivi (-34): 4041 in isolamento domiciliare e 160 ricoverati in ospedale (+1). Tra questi ci sono anche 23 pazienti che lottano in terapia intensiva, un dato fortunatamente stabile.Sono stati registrati nelle ultime ore 2 decessi, che hanno portato il totale delle vittime a 6684, così ripartite:2279 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto724 Provincia Bat678 Provincia di Lecce392 Provincia di Brindisi40 residenti fuori Regione24 di provincia di residenza non notaLa situazione a Giovinazzo sarà aggiornata nelle prossime ore.