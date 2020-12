Coronavirus: in Puglia la percentuale dei positivi su tampone torna a salire

ANCORA 31 MORTI

LA SITUAZIONE ATTUALE IN PUGLIA

IL DATO GIOVINAZZESE NON AGGIORNATO

Nuova impennata percentuale sui tamponi effettuati in Puglia nelle ultime ore. Sono stati infatti "appena" 4377, ma ben 788 hanno dato esito positivo al Coronavirus,Un dato nettamente superiore alla media nazionale, anch'essa in salita e però ferma al 12,37%. Di questi tamponi, 237 erano riferiti a persone residenti nella ex provincia di Bari.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 963643 test, dai quali sono emersi globalmente 81387 casi di positività (l'8.44% del campione totale).Continua tristemente ad aggiornarsi il numero dei morti a causa del Covid o per le sue immediate conseguenze. Nelle ultime ore, in Puglia sono decedute 31 persone: 13 nel foggiano, 13 nel barese, 9 nella Bat, 2 nel tarantino. Il computo totale delle vittime da inizio pandemia è quindi salito a 2210.716 Provincia di Foggia657 Area Metropolitana di Bari287 Provincia Bat222 Provincia di Taranto165 Provincia di Lecce141 Provincia di Brindisi20 residenti fuori Regione2 di provincia di residenza non notaIn Puglia attualmente sono 53574 gli attualmente positivi, di cui 51979 si stanno curando a casa. In ospedale sono ricoverate 1431 pazienti, 5 in meno nelle ultime ore. Di questi, 164 lottano in terapia intensiva.Tanti i guariti in queste giornate: sono ben 1055 in tutta la Puglia, che portano il totale a 25.603.Non è stato ancora una volta aggiornato il dato giovinazzese. L'ultimo bollettino comunale risale infatti al 16 dicembre scorso ed indicava 183 positivi sul territorio cittadino e 6 decessi. Dato, evidentemente, che dovrà essere aggiornato nelle prossime ore.