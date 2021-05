Coronavirus, in Puglia calano pazienti ricoverati e positivi

Ancora 16 decessi

Cala il numero dei pazienti ricoverati per Covid-19 negli ospedali pugliesi. Attualmente sono 809 (-38) e 88 sono coloro i quali lottano in terapia intensiva, dato più basso da novembre scorso. In discesa anche il numero degli attualmente positivi, finalmente sotto i 30000. Per l'esattezza sono 29675 i pugliesi alle prese col virus ed il 97,3% si sta curando a casa (28866).Nelle ultime 24 ore solo 237 tamponi hanno dato esito positivo su 8797 (pari al 2,69%). I guariti sono stati 1179 ed il totale è così salito da inizio pandemia a 213261.Nella giornata di ieri, 26 maggio, sono stati purtroppo registrati altri 16 decessi: 7 in Capitanata, 5 nel leccese, 2 nel barese, 1 nel tarantino, 1 nel brindisino. Sono 6444 le persone che hanno perso la vita in Puglia a causa del Sars CoV2 e questa è la ripartizione delle vittime per provincia di provenienza:2232 Area Metropolitana di Bari1487 Provincia di Foggia977 Provincia di Taranto697 Provincia Bat613 Provincia di Lecce374 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione17 di provincia di residenza non notaLa situazione a Giovinazzo sarà più chiara nelle prossime ore, quando saranno aggiornati i dati provenienti dalla Prefettura.