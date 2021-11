Coronavirus in Puglia, altri due morti e cinque ricoveri in più in ospedale

Il totale di casi positivi registrati nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

L'aggiornamento quotidiano sul numero dei guariti e dei deceduti in Puglia

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

I decessi verificatisi nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per Provincia

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 13 di domenica 7 novembre. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 4.317.777 test, dai quali sono emersi complessivamente 274.204 casi di positività (il 6,35% del campione totale).Provincia di Bari: 99.933Provincia di Bat: 28.486Provincia di Brindisi: 21.770Provincia di Foggia: 48.470Provincia di Lecce: 32.186Provincia di Taranto: 41.829Residenti fuori regione: 1.012Provincia in definizione: 518263.908 pazienti sono guariti (148 nelle ultime ore) mentre il bilancio dei decessi è salito a 6.849.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 3.447 (116 in più rispetto a ieri): 3.170 in isolamento domiciliare, 166 i ricoverati in ospedale (cinque in più rispetto al dato comunicato ieri) compresi i 20 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri).L'incidenza delle ospedalizzazioni rispetto al totale degli attualmente positivi è pari al 4,82%.L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 12,05%.I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 16.895, dei quali 166 (pari all'0,98%) hanno avuto riscontro positivo.Il dettaglio:​Provincia di Bari: 41Provincia di Bat: 15Provincia di Brindisi: 26Provincia di Foggia: 41Provincia di Lecce: 26Provincia di Taranto: 15Residenti fuori regione: 1Provincia in definizione: 1Sono stati registrati 2 decessi nelle ultime 24 ore.Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi salito a 6.849.2279 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto724 Provincia Bat678 Provincia di Lecce392 Provincia di Brindisi172 di provincia di residenza non nota40 residenti fuori Regione