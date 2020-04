Coronavirus, in Puglia 7 decessi a Pasqua. I guariti superano i morti per la prima volta

IL DATO PUGLIESE

IN ITALIA

Sono 2.989 i casi di positività al Coronavirus in Puglia da inizio pandemia. Un dato che non lascia tranquilli, sebbene la curva epidemica sembra essersi appiattita.Secondo quanto riferito dal Governatore regionale Michele Emiliano, sentito Direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro, nella giornata di Pasqua ci sono statidi cui uno nella Città Metropolitana di Bari. Il totale è quindi salito aPer la prima volta dall'inizio della diffusione del contagio, i guariti superano il numero dei deceduti: sono stati 28 nelle ultime 24 ore e pertanto il dato sale ache si sono lasciate alle spalle la terribile esperienza del contagio. Dei 1.510 test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati solamente 85 quelli che hanno dato esito positivo, suddivisi tra provincia di Foggia (15), Area Metropolitana di Bari (8), provincia di Taranto (3), brindisino (24) e Bat (36).Da inizio pandemia, nella Città Metropolitana di Bari ci sono stati 921 casi di positività al Covid 19I casi totali su tamponi sono il 9,65%, un dato elevato, ma in calo costante secondo gli esperti dal 31 marzo scorso.Restano a curarsi a casa 1.772 persone, ben 70 in più rispetto al sabato, mentre i pazienti ospedalizzati scendono a 609, 18 in meno, di cui 71 in terapia intensiva (dato sempre da tenere sott'occhio).In Italia nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 431 decessi, che portano il totale delle vittime ormai alle soglie dei 20.000 casi (19.899). I nuovi contagiati sono stati a Pasqua 1.984 (il totale da inizio pandemia è, su base nazionale, di 156.363).Le persone guarite sono invece 34.211, mentre in terapia intensiva restano purtroppo in 3.343, sui 27847 ricoverati con sintomi. 71.063 persone sono positive, ma restano a casa.