Coronavirus: in Puglia 39 decessi e 1.434 nuovi contagi su 8936 tamponi effettuati

39 decessi nelle ultime ore

(

è in attesa di conferma un decesso tra i residenti a Giovinazzo. Si tratterebbe di un uomo)

La suddivisione dei decessi per provincia



I positivi nelle singole province

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato al pomeriggio del 12 novembre. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 631030 test, dai quali sono emersi complessivamente 30442 casi di positività (il 4.82% del campione totale).Sono stati purtroppo registrati 39 decessi nelle ultime ore: 12 nel foggiano, 10 nel barese8 nella Bat, 4 nel tarantino, 1 nel leccese. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 935.304 Provincia di Foggia269 Area Metropolitana di Bari (2 a Giovinazzo)98 Provincia Bat93 Provincia di Lecce83 Provincia di Taranto76 Provincia di Brindisi8 residenti fuori Regione12317 Città Metropolitana di Bari7127 Provincia di Foggia3257 Provincia Bat3146 Provincia di Taranto2243 Provincia di Lecce2122 Provincia di Brindisi229 relativi a residenti fuori regione1 provincia di residenza non notaI casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 21255, il 6.3% dei quali è ricoverato in ospedale (1338, 65 in più rispetto a mercoledì) mentre il 93.7% (19917 persone) è in isolamento domiciliare.sono al momento in terapia intensiva su 369 posti di questo tipo (compresa la terapia semi-intensiva) disponibili negli ospedali pugliesi, per una capienza pari al 40.65%.La percentuale dei ricoveri sul numero totale di casi positivi resta piuttosto bassa sotto il profilo statistico ma in termini assoluti contribuisce, purtroppo, a esercitare una pressione sempre meno sostenibile dal sistema sanitario regionale. L'auspicio è che gli effetti delle misure adottate col Dpcm del 3 novembre scorso siano tali da invertire o quantomeno frenare la crescita giornaliera del numero di casi positivi e soprattutto di pazienti che necessitano di posti letto ospedalieri.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 8936, 1434 dei quali (pari al 16.04%) hanno avuto riscontro positivo. Il dettaglio:679 Area Metropolitana di Bari232 Provincia di Foggia183 Provincia di Taranto150 Provincia Bat121 Provincia di Lecce54 Provincia di Brindisi15 residenti fuori regione