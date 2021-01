Coronavirus: in Puglia 26 morti, 622 nuovi contagi e 942 guariti nelle ultime ore

I NUOVI CONTAGI

LA SITUAZIONE ATTUALE

IL DATO DI GIOVINAZZO

La Puglia ha fatto registrare nella giornata di ieri, 11 gennaio, 26 decessi per Covid-19: 10 nel foggiano, 8 nel barese, 4 nel leccese, 2 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 1 nel tarantino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2698. La provincia più colpita resta dunque la Capitanata con 833 decessi da inizio pandemia. Ma non va di molto meglio nell'Area Metropolitana di Bari, con 824 persone che hanno perso la vita.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1122582 test, dai quali sono emersi complessivamente 102235 casi di positività (il 9.10% del campione totale).Le ultime ore hanno fatto emergere altri 622 contagi su appena 3.577 tamponi effettuati, pari al 17, 38% del totale (dato nettamente superiore ancora una volta a quello nazionale, fermo ad un già preoccupante 13,67%). Di queste persone infettatesi, 228 risiedono nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Diminuiscono nuovamente gli attualmente positivi in Puglia: sono 54.933, 363 in meno nelle ultime 24 ore. A casa si stanno curando 53.376 persone, tutte in isolamento domiciliare. In ospedale sono invece ricoverati 1.388 pazienti (+13) e di questi, purtroppo, 169 lottano in terapia intensiva (+4).Fortunatamente aumentano ancora i guariti: sono stati 942 nella giornata di ieri ed il totale è salito a 44.604.A Giovinazzo gli attualmente positivi sono 187, mentre 280 persone sono guarite complessivamente dal virus. I contagiati da inizio pandemia sono stati 474 e purtroppo 7 non ce l'hanno fatta a superare il virus.