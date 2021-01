Coronavirus: in calo il numero dei ricoverati, in aumento quello dei positivi in Puglia

14 DECESSI



I GUARITI IN PUGLIA

Sono in diminuzione i pugliesi ricoverati nei reparti Covid nelle ultime ore. È quanto emerge dal report giornaliero della Regione Puglia di martedì 5 gennaio: le persone ospedalizzate sono infatti 1401, ben 63 in meno nelle ultime ore. Preoccupa purtroppo che fra di essi ci siano ben 152 che lottano in terapia intensiva per la sopravvivenza, con 15 trasferimenti dalla subintensiva nelle ultime ore.Aumentano però gli attualmente positivi, che sono 53.580, con un +41 in 24 ore che fa riflettere. Di questi, 52.027 si stanno curando in casa.La Puglia continua a far registrare morti per Covid. Nelle ultime ore sono stati 14: 6 nel barese, 5 in provincia di Taranto, 2 in Capitanata, 1 nel brindisino. Il computo totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2550 e di essi 775 vivevano nell'Area Metropolitana di Bari.Sono ben 1026 i guariti in Puglia nelle ultime ore, che portano il totale a 39235 da quando il virus ha iniziato a diffondersi. Un dato incoraggiante se rapportato ad una curva epidemiologica che non tende ad appiattirsi.