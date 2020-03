Coronavirus, fuga dal Nord: Depalma rammenta l'obbligo di quarantena

L'ORDINANZA DI EMILIANO

A scriverlo sui canali ufficiali social è il Sindaco di Giovinazzo, dopo la lunga e buia notte che ha vissuto la nostra Repubblica. In tanti, meridionali residenti al Nord, si sono messi in treno o in auto per raggiungere il Mezzogiorno e la Puglia, in fuga dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che restringe la libertà di movimento dei residenti in Lombardia ed in 11 province tra Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, per combattere la diffusione del Coronavirus, e che contiene anche nuove e più stringenti regole da rispettare in parte su tutto il territorio nazionale.Un esodo incontrollato, dopo una scellerata fuga di notizie, che rischia di fare seri danni nei prossimi giorni anche nella nostra terra, già colpita da 39 contagi e 3 decessi.Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, hanno l'obbligo:- di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;I Prefetti territorialmente competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci e ai Prefetti.Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.Bari, 8 marzo 2020Il PresidenteMichele Emiliano