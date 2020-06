Coronavirus, due nuovi contagi nella domenica pugliese. Nessun decesso

NESSUN DECESSO



LA SITUAZIONE IN PUGLIA

Sono stati registratiper Covid 19 in Puglia nelle ultime ore. I due casi riguardano una persone residente nella Città Metropolitana di Bari ed una nel foggiano, le due provincie più colpite rispettivamente con 1.491 e 1.168 infetti da inizio emergenza sanitaria. I due casi, secondo quanto riferito dai vertici regionali, sono emersi dall'esame di 1.240 tamponi, che portano il totale di quelli effettuati a 161.902. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia in regione è di 4.527.Nella domenica pugliese non si sono fortunatamente registrati nuovi decessi. Le vittime pertanto restano 540 e 150 di essi risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari. Uno era il 91enne di Giovinazzo, deceduto il 26 marzo scorso.Nella nostra regione ci sono attualmente 222 positivi, numero inevitabilmente in salita. Uno di essi è di Giovinazzo. A casa si cura la maggior parte dei pugliesi infettatisi, sono 189, mentre in ospedale restano ricoverati 32 pazienti, numero invariato nelle ultime ventiquattro ore. In terapia intensiva lotta ancora una persona, mentre i guariti, a fronte di 4.527 contagi complessivi sono 3.765.