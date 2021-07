Coronavirus, due morti in Puglia nelle ultime ore

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

In Puglia sono stati registrati 2 decessi per Covid-19 nelle scorse ore, uno nel barese ed uno nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Il computo delle vittime da inizio pandemia è quindi salito a 6652, nel barese 2277. Di seguito il riepilogo:2277 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1025 Provincia di Taranto721 Provincia Bat675 Provincia di Lecce387 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaNelle scorse 24 ore sono stati effettuati 4342 tamponi orofaringei, 19 dei quali (pari allo 0.43%) hanno dato esito positivo. In totale, quindi, le persone attualmente alle prese col virus sono 1879, ben 248 in meno, e di questi 1797, pari al 95,7%, si stanno curando a casa. In ospedale sono ricoverati 82 pazienti (-5 rispetto alla domenica) e sono 9 coloro i quali si trovano in terapia intensiva (+1).I guariti sono stati 265 ed il totale da inizio pandemia è salito a 245285 da inizio emergenza sanitaria.Giovinazzo non ha attualmente positivi al Sars CoV2 sul suo territorio cittadino. In complesso si sono ammalate 1232 persone, 1215 sono stati i guariti e 17 le vittime.