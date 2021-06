Coronavirus: due giorni senza vittime in Puglia

La situazione attuale in Puglia



Il dato di Giovinazzo

Seconda giornata consecutiva senza vittime per Covid in Puglia. Ieri, 28 giugno, non sono dunque stati registrati decessi ed il computo dei morti pugliesi resta fortunatamente fermo a 6640. Di questi, 2270 vivevano nell'Area Metropolitana di Bari.Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4256 tamponi rinofaringei e solo 9 di essi hanno fatto emergere contagi, pari allo 0,21% del campione totale. Nessuno fa riferimento al barese. I casi sono così suddivisi:2 Provincia di Brindisi2 Provincia di Lecce2 Provincia di Foggia2 residenti fuori regione1 caso di provincia di residenza non notaAttualmente nella nostra regione vi sono 3472 persone positive al Sars CoV2 (403 in meno rispetto a domenica) e 3315 si stanno curando a casa. Sono 147 i ricoverati in ospedale e 15 sono le persone che lottano in terapia intensiva.I guariti sono stati 412 nelle ultime ore, portando il totale delle persone che si sono lasciate il virus alle spalle a 243135Giovinazzo aspetta con trepidazione di essere ufficialmente Covid-free, ma intento secondo la Prefettura di Bari, vi sarebbero ancora 2 positivi sul territorio cittadino. 1232 i giovinazzesi infettatisi da inizio pandemia e 1213 coloro i quali sono guariti. Purtroppo vi sono state anche 17 vittime.