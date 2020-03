Coronavirus, controlli a tappeto a Giovinazzo: fioccano 15 denunce

Sono già, in soli, i cittadini denunciati daiallaper non aver rispettato: dovranno rispondere del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'per ragione di giustizia, sicurezza, ordine pubblico e igiene.Da martedì sono iniziati gli accertamenti degli uomini dellanei confronti di chi si sposta senza un valido motivo. Icittadini denunciati che erano in giro per le vie di Giovinazzo, non hanno saputo giustificare la loro presenza in strada in contrasto con le prescrizioni imposte dal governo per limitare la circolazione. Tra le nuove disposizioni per evitare il diffondersi del, infatti, rientra ancheSi ricorda che, come da disposizioni ministeriali, non si può uscire di casa se non per validi motivi. È possibile spostarsi esclusivamente per motivi di salute, per esigenze lavorative oppure altre condizioni di estrema necessità. Per provare queste esigenze, inoltre, deve essere redatta un'autocertificazione, scaricabile dal sito del, che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze dell'ordine.La veridicità delle dichiarazioni rese sarà oggetto di successivi controlli. Le limitazioni agli spostamenti sono le stesse in tutte le Regioni italiane e sono in vigore dalI controlli proseguiranno incessantemente anche nei prossimi giorni.