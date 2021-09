Coronavirus, calano i positivi ma aumentano i ricoverati in Puglia

Guarigioni e decessi

Sono 4500 (101 in meno rispetto a martedì) i positivi attuali al Covid-19 in Puglia: 4246 in isolamento domiciliare con sintomi non gravi, 254 invece sono ricoverati in ospedale (+1) e tra questi 20 lottano in terapia intensiva (+3 rispetto al martedì).Nelle ultime ore sono emersi altri 298 contagi dall'analisi di 16.783 tamponi effettuati, pari all'1,76% del campione totale, percentuale sostanzialmente stabile. Questo il riepilogo:80 Provincia di Lecce79 Area Metropolitana di Bari64 Provincia Bat35 Provincia di Brindisi22 Provincia di Foggia15 Provincia di Taranto5 casi di residenti fuori regione2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuitiDa inizio pandemia si sono infettati 263.852 pugliesi e 252.639 pazienti sono guariti (398 nelle ultime ore). Purtroppo, con il decesso di ieri sono 6713 le vittime accertate in Puglia.Il dato di Giovinazzo sarà certamente aggiornato nelle prossime ore.