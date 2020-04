Coronavirus, calano i contagi in Puglia: 31 nella giornata di sabato

8 decessi in Puglia

Secondo i dati ufficiali forniti nel pomeriggio di ieri dalla Regione Puglia, i contagi da Covid-19 nelle ultime 24-36 ore sarebbero "di cuiI nuovi casi su tamponi effettuati (2.156) sono quindi pari all'1,44%.Il totale dei contagiati da inizio pandemia è pertanto salito a 3.912 così suddivisi: 1.274 nella Città Metropolitana di Bari, 978 in provincia di Foggia, 542 in provincia di Brindisi, 470 nel Salento, 365 nella provincia Bat, 253 nel tarantino, 27 relativi a domiciliati fuori regione e 2 non ancora attribuiti.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 54.628 test e le persone attualmente positive al Coronavirus sono 2.912.Nella giornata di ieri sono stati registrati anche 8 ulteriori decessi sul territorio pugliese: 4 in provincia di Foggia, 2 nel barese, uno nel brindisino e nella Bat. Il computo totale dei positivi al Coronavirus deceduti in regione è perciò salito a 391.Ricoverati in ospedale con sintomi sono attualmente 469 persone, di cui 48 in terapia intensiva. A casa si stanno curando 2.402 pugliesi.