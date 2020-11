Coronavirus, anche la Puglia si prepara alla plasmaterapia

Era il 10 aprile scorso quando il Comitato etico del Policlinico approvava il protocollo "Studio interventistico per valutare l'efficacia e la sicurezza della immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti guariti da infezione Covid-19" nel trattamento delle forme moderate o severe di Coronavirus, poi approvato in via definitiva il 16 aprile dal Centro Nazionale Sangue. A maggio le prime donazioni poi più nulla complice l'errata convinzione che il Covid-19 fosse qualcosa che sembrava, se non archiviato, comunque meno temibile. In altre regioni invecegià dall'inizio della seconda ondata la cura al plasma fa parte del protocollo anti-covid con ottimi risultati.Oggi finalmente anche in Puglia è possibile donarerecandosi al Policlinico di Bari.I donatori devono essere pazienti guariti dal Covid 19si fa prima il sierologico e se il titolo immunitario lo consente si procede con la donazione. In questo modo si può somministrare sotto forma di trasfusione il plasma ad un ammalato di Covid nella fase pre-terapia intensiva.Questo tipo di cura già utilizzata per Ebola e Sars, è una immunoterapia passiva sperimentale e consiste nella somministrazione al paziente degli anticorpi presenti nel plasma dei pazienti guariti.Se si è quindi superata la malattia da un mese e si vuol contribuire ad aiutare gli altri è possibile prenotarsi telefonando a questo numero:080/5594060 dalle 9 alle 13, è anche possibile farlo via mail a questo indirizzo: medicinatrasfusionale@policlinico.ba.it si verrà quindi contattati per lo screening.