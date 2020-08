Coronavirus, altri 49 casi in Puglia

Il totale di casi positivi nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Sono saliti a 5.119 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione martedì 25 agosto. I dati sono aggiornati alle ore 15.30.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 3.272,dei quali hanno avuto esito positivo:, 12 nel leccese, 7 in provincia di Brindisi, 2 nel tarantino, uno nella provincia di Barletta, Andria e Trani, nel foggiano e da fuori regione.«Oggi in provincia di Bari sono stati registrati 25 casi di positività al SARS-CoV- 2, di cui 15 sono contatti stretti di casi già individuati e seguiti dal Dipartimento di Prevenzione. Gli altri positivi sono stati riscontrati nei rientri da Sardegna, Malta, Albania e Inghilterra. Solo per 3 casi è stato necessario il ricovero» ha spiegato il direttore generale della Asl Bari

1.696 Area Metropolitana di Bari

1.317 Provincia di Foggia

696 Provincia di Brindisi

661 Provincia di Lecce

416 Provincia Bat

296 Provincia di Taranto

37 relativi a residenti fuori regione



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 287.755 test. 4.016 pazienti sono risultati guariti (sei nelle ultime ore). I casi attualmente positivi sono quindi 548, il 16.1% dei quali è ricoverato in ospedale (92) mentre l'83.2% (555 persone) è in isolamento domiciliare. Quattro pazienti sono al momento in terapia intensiva.

Nessun decesso nelle ultime ore

Non è stato registrato alcun decesso nelle ultime ore. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò stabile a 555.

La suddivisione dei decessi per Provincia

161 Provincia di Foggia

153 Area Metropolitana di Bari

81 Provincia di Lecce

63 Provincia di Brindisi

62 Provincia Bat

32 Provincia di Taranto

3 residenti fuori Regione