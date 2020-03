Coronavirus, al via da domani la sanificazione della città di Giovinazzo

Domani, 17 marzo,. L'intero territorio urbano è statoProvvederanno all'intervento ben 20 operatori agricoli muniti di automezzo adeguato all'operazione e preparato con tutti gli accorgimenti del caso.Il centro storico, invece, sarà sanificato dalla dittache ha donato gratuitamente il prodotto disinfettante per la sanificazione di tutta la città.L'operazione è stata coordinata dallche ha curato i rapporti con gli agricoltori i quali, con grande senso civico, si sono resi disponibili per effettuare questa operazione.Pertanto, dalle 21.00 di domani sera, tutti i cittadini sono pregati di tenere chiuse porte e finestre, di ritirare l'eventuale biancheria stesa e di non sostare all'esterno durante e subito dopo il trattamento. Vietato lasciare gli animali domestici passeggiare in strada o in prossimità della strada sia durante che subito dopo il trattamento.«Voglio ringraziare di cuorepoiché in pochi giorni abbiamo messo su un coordinamento spontaneo e volontario teso a salvaguardare al meglio la nostra città - dichiara il sindaco Tommaso Depalma-. È proprio vero che nei momenti difficili. Sono sicuro che questo spirito solidale ci permetterà di affrontare meglio questi giorni difficili per Giovinazzo. Uniti ce la faremo, ce la dobbiamo fare».