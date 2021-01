Coronavirus: a Giovinazzo 187 attualmente positivi. In Puglia ieri 24 morti e 594 guariti

Non si arresta il contagio da Sars CoV 2 in Puglia. Nella giornata di ieri, domenica 10 gennaio, nella nostra regione sono stati registrati 1.162 nuovi contagi su 8.510 tamponi effettuati, pari al 13,65% del totale. Un dato in linea con la percentuale nazionale, attestatasi al 13,32%. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.119.005 test, dai quali sono emersi complessivamente 101.613 casi di positività (il 9.08% del campione totale).La Puglia piange purtroppo altre 24 vittime: 10 nella Bat, 6 nel foggiano, 5 nel barese, 2 in provincia di Brindisi, 1 nel tarantino. Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è pertanto salito a 2672. Di questi, 816 vivevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.A Giovinazzo sono 187 gli attualmente positivi, mentre 474 persone hanno contratto il virus da inizio pandemia. I guariti sono complessivamente 280, ma purtroppo la comunità locale ha dovuto registrare anche 7 morti per il Coronavirus.Sono più di 55.000 gli attualmente positivi in Puglia. Per l'esattezza sono 55.279, un saldo di ben 544 casi in più registrati negli ultimi giorni. A casa si stanno curando 53.739 pugliesi, pari al 97,2% del totale, mentre sono ospedalizzati 1.375 pazienti. Lottano infine in terapia intensiva 165 persone.Consola il dato dei guariti, 594 nelle ultime ore e ben 43.662 da inizio emergenza sanitaria in tutta la regione.