Coronavirus, 79 positivi a Giovinazzo. In Puglia ieri 20 morti e 1688 guariti

Il dato pugliese

La situazione attuale

Giovinazzo ha attualmente sul territorio cittadino 79 positivi al Sars CoV2, (-9 rispetto al 27 aprile). Il dato è stato aggiornato nelle scorse ore ed è cristallizzato al 3 maggio. Si tratta di uno dei migliori dati da novembre. Il pico si era avuto il 28 dicembre, quando i casi erano 203.In città hanno contratto il virus 1188 persone dall'inizio della pandemia ed il numero dei guariti è salito a 1093, mentre le vittime accertate sono state 16. Nove sono stati i morti dall'inizio del 2021 e 7 erano invece stati nel 2020.La Puglia ha fatto registrare nelle scorse ore altri 20 decessi per Covid-19. I casi sono così suddivisi per provincia di residenza delle vittime: 6 nel foggiano, 4 nel tarantino, 4 nel barese, 3 nella Bat, 2 nel Basso Salento, 1 nel brindisino. Da inizio pandemia sono morte nella nostra regione 6057 persone e 2123 risiedevano nell'Area Metropolitana di Bari.Le buone notizie arrivano dall'aumento costante e corposo dei guariti. Nelle ultime ore sono stati 1688 e sono saliti a 190.368 i pazienti che si sono lasciati il virus alle spalle.Nella giornata di ieri, 7 maggio, sono stati registrati gli esiti di 11686 tamponi rinofaringei, 870 dei quali (pari al 7,44%) hanno fatto emergere altrettanti casi di contagio. Di seguito il riepilogo dei contagi da inizio emergenza sanitaria.92003 Area Metropolitana di Bari43394 Provincia di Foggia37871 Provincia di Taranto24515 Provincia di Lecce23894 Provincia Bat18245 Provincia di Brindisi772 relativi a residenti fuori regione368 di provincia di residenza non notaI positivi in Puglia sono pertanto 44637, ben 838 in meno rispetto al resoconto del giovedì. Di questi, 49952 sono le persone che si stanno curando a casa, mentre 1685 (-29) sono i posti letto occupati nei nostri ospedali. In terapia intensiva ci sono 200 pazienti.