Coronavirus, 684 nuovi casi in Puglia. Scende ancora il numero dei ricoverati

Altri 24 decessi

Sono 684 i nuovi contagi da Sars CoV2 emersi dall'analisi di 11692 tamponi nelle ultime ore in Puglia, con una percentuale peri al 5,85% ancora in calo. Il totale di persone infettatesi da inizio pandemia sul territorio regionale è di 243.618 (il 10,43% dei test rinofaringei effettuati).Diminuiscono anche i positivi in regione (42.689, -779 rispetto al lunedì) ed i posti letto occupati nei nostri reparti dedicati al Covid-19 (1542, 65 in meno). Sonoi pazienti che invece lottano in terapia intensiva. 41.140 persone si stanno invece curando a casa.Di seguito il riepilogo dei contagi per ciascuna provincia pugliese dall'inizio dell'emergenza sanitaria:92755 Area Metropolitana di Bari43797 Provincia di Foggia38177 Provincia di Taranto25065 Provincia di Lecce24212 Provincia Bat18459 Provincia di Brindisi776 relativi a residenti fuori regione377 di provincia di residenza non notaI guariti da inizio pandemia salgono invece a 194784, dopo la negativizzazione ufficializzata nelle ultime 24 ore di 1439 pazienti.Nelle ultime ore sono stati registrati altri 24 decessi in Puglia: 6 in Capitanata, 6 nella Bat, 5 nel tarantino e nel barese, 2 nel Basso Salento.Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 6152 (2144 nell'Area Metropolitana di Bari).Il dato giovinazzese sarà aggiornato nelle prossime ore.