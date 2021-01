Coronavirus: 56.000 persone positive in Puglia. Ieri altri 15 decessi

15 DECESSI



I NUOVI CASI ED I GUARITI

NESSUN AGGIORNAMENTO A GIOVINAZZO

Secondo i dati forniti dalla Regione Puglia, gli attualmente positivi nella nostra terra sono 56.003, un nuovo incremento rispetto agli ultimi rilevamenti. Di questi, il 97,3% si sta curando a casa, mentre in ospedale resta il 2,7% delle persone colpite dal virus (ultimo dato disponibile sulle terapie intensiva raccontava di 148 pazienti in lotta).La giornata di ieri, 16 gennaio, ha fatto registrare anche 15 decessi: 4 nel tarantino, 3 nel barese, 3 nel foggiano, 3 nel brindisino, 2 nella Bat. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2.825. Di questi, 871 risiedevano in un comune dell'Area Metropolitana di Bari.I tamponi rinofaringei effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 10.600, 1.123 dei quali (pari al 10.59%) hanno avuto riscontro positivo. Di seguito il dettaglio per ciascuna provincia:406 Area Metropolitana di Bari217 Provincia di Foggia239 Provincia di Taranto100 Provincia Bat79 Provincia di Lecce76 Provincia di Brindisi1 residente fuori regione5 casi di provenienza non notaI guariti sono stati invece 927 nelle ultime ore, col totale da inizio pandemia che è salito a 49.692.Non vi sono aggiornamenti da una settimana circa a Giovinazzo. L'ultimo dato disponibile racconta di 187 attualmente positivi, 474 persone che hanno contratto il virus da inizio emergenza sanitaria, 280 guariti e purtroppo 7 vittime.