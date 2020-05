Coronavirus, 5 morti in Puglia nelle ultime ore

Nella giornata di ieri, 11 maggio, il Presidente Michele Emiliano ha reso noto che in Puglia vi sono statinelle ultime ore a causa del contagio da Coronavirus. Una delle vittime era dell'Area Metropolitana di Bari, due risiedevano nella provincia di Foggia, una nella Bat e un'altra nel brindisino. Il totale dei morti per Covid-19 da inizio pandemia è pertanto salito aNelle ultime ore sono stati effettuati 1.756 tamponi e di questi 27 hanno dato esito positivo e bendi cui Giovinazzo fa parte, e dove i casi totali da inizio emergenza sanitaria salgono a 1.413 (11 avevano residenza a Giovinazzo). In totale in Puglia si sono registrati 4.286 casi e gli attualmente positivi sono 2.669. Tutti i dati verranno quindi inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le consuete verifiche di seconda istanza.I guariti sono saliti a, ben 82 in più rispetto ai dati forniti al sabato, mentre i ricoverati in reparti Covid pugliesi sono 343. Un caso in più è finito in terapia intensiva, purtroppo, portando il totale dei pazienti in degenza. Si curano in isolamento domiciliare 2.292 persone.