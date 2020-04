Coronavirus, 42 nuovi contagi e 11 morti in Puglia

IN ITALIA

Ci sono 42 nuovi contagi da Coronavirus in Puglia. A confermarlo ieri sera sono statipresidente regionale, e Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento promozione della Salute. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 2.062 e tra i contagiati 21 persone risiedono nella Città Metropolitana di Bari, dove il totale dei positivi è pertanto salito a 1.268.Purtroppo ieri si sono registrati ancheben sette vittime erano della nostra Città Metropolitana. Il totale da inizio pandemia è salito così mestamente a 383.Le buone notizie arrivano dai guariti, che salgono a 565, mentre si stanno curando a casa la maggior parte delle persone positive al Covid 19, pari a 2.386 pazienti. In ospedale restano 496 pazienti, di cui purtroppo ancoraIl dato nazionale invece racconta di un'epidemia che sta rallentando, ma non si è arrestata soprattutto nelle regioni settentrionali. 106.527 sono al momento le persone positive, un calo di 321 unità rispetto al conteggio del giovedì sera, secondo i dati messi a disposizione dalla Protezione Civile. 22.068 sono i ricoverati con sintomi, e di questi 2.173 occupano posti letto in terapia intensiva.Hanno vinto la loro battaglia contro il virus in. Purtroppo si sono registrati ieri anche 420 decessi, che portano il numero dei morti a. Un'ecatombe senza precedenti negli ultimi decenni.