Coronavirus, 41 morti e 2365 guariti in Puglia nelle ultime ore

Record di guariti

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

La Puglia ha fatto registrare nella giornata di ieri, 9 febbraio, altri 41 morti per Covid-19: 11 nel barese, 10 nel Basso Salento, 9 nel foggiano, 6 nel tarantino, 3 nella Bat, 1 nel brindisino. Il totale dei positivi al Coronavirus deceduti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3463 e nella ex provincia di Bari risiedevano 1096 di essi.La giornata di ieri ha fatto registrare un ulteriore riallineamento dei dati riguardati i guariti, mai così tanti in 24 ore: sono stati 2365, portando il totale da inizio pandemia a 78.125.Attualmente in Puglia ci sono 48.560 persone positive al Sars CoV2, ma 46.980 (pari al 96,8%) si sta curando a casa. Restano ricoverate in ospedale 1580 pazienti, un dato in discesa rispetto al lunedì di 33 unità.Immutato il dato giovinazzese sulla curva epidemiologica dal 3 febbraio ad oggi: ufficialmente gli attualmente positivi a Giovinazzo sono 122, mentre da inizio emergenza sanitaria sono stati 637 i giovinazzesi contagiati e 495 sono riusciti a guarire. Purtroppo si contano anche 9 vittime, decedute tra marzo 2020 e fine gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 681 i nuovi contagi registrati su 9262 tamponi rinofaringei effettuati, pari al 7,35% del totale. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 1.387.753 test, dai quali sono emersi complessivamente 130.148 casi di positività (il 9.37% del campione).