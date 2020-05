Coronavirus, 4 morti e 4 nuovi positivi in Puglia

ANCORA QUATTRO DECESSI

La suddivisione dei decessi per Provincia

La situazione attuale in Puglia

La domenica pugliese ha fatto registrareda Covid-19, 2 nella Città Metropolitana di Bari ed altrettanti in provincia di Foggia. Il totale dei positivi in regione da inizio pandemia è quindi salito a 4.494, con 1.438 persone che si sono infettate nell'ex provincia barese (11 erano residenti a Giovinazzo). I 4 positivi sono emersi dall'esame di 1.860 test orofaringei.Il totale dei tamponi effettuati da inizio emergenza sanitaria è salito in Puglia a 118.652, mentre gli attualmente positivi scendono a 1.177.La domenica ha purtroppo portato anche pessime notizie. Sono infatti decedute altre 4 persone in Puglia, 3 della provincia di Barletta-Andria-Trani e una del barese. Il totale delle vittime per Coronavirus sono pertanto salite a 504 (dato aggiornato).145 Provincia di Foggia132 Area Metropolitana di Bari (1 di Giovinazzo)75 Provincia di Lecce61 Provincia di Brindisi61 Provincia Bat30 Provincia di Taranto3 residenti fuori RegioneAnticipato dei 1.177 positivi attuali, dato in calo, va sottolineato come siano in netto aumento i guariti. Sono infattii pazienti hanno superato il virus, 45 in più nelle ultime 24 ore. Restano in 11 in terapia intensiva.