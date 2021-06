Coronavirus: 4 decessi e 343 guariti nelle ultime ore in Puglia

La situazione in Puglia

Il dato di Giovinazzo

La Puglia ha fatto registrare 4 decessi per Covid-19 nelle ultime ore, uno nel barese dopo due giornate consecutive senza vittime. I morti delle ultime 24 ore sono così suddivisi per provincia di residenza: 2 nel brindisino, 1 nel barese, 1 nel tarantino. Il computo da inizio pandemia è salito a 6544. Questo il riepilogo:2249 Area Metropolitana di Bari1491 Provincia di Foggia994 Provincia di Taranto703 Provincia Bat652 Provincia di Lecce382 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione17 di provincia di residenza non notaI guariti nelle ultime 24 ore sono invece stati 343, portando il totale a 226354. I nuovi contagi sono stati invece 56 su 3454, pari all'1,62% del campione totale.Attualmente nella nostra regione ci sono 18539 (291 in meno rispetto a domenica) positivi al Sars CoV2 e 18108 sono quelli che si curano a casa con sintomi non gravi. In ospedale sono 431 i ricoverati (-13) e 33 di questi lottano in terapia intensiva.I positivi al Sars CoV2 a Giovinazzo sono 22 (-20 rispetto all'aggiornamento datato 24 maggio). In totale sono 1231 i giovinazzesi che hanno contratto il virus da marzo 2020 sino al 3 giugno e 1192 sono i guariti. Le vittime sono state 17: 7 i decessi nel 2020, 10 nel 2021.