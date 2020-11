Coronavirus: 30 decessi e 306 guariti al sabato in Puglia

30 DECESSI IN PUGLIA

LA SITUAZIONE NELLE ULTIME 24 ORE



I NUOVI POSITIVI SUDDIVISI PER PROVINCIA

IL DATO DI GIOVINAZZO

Nel bollettino diffuso dalla Regione Puglia di sabato pomeriggio, sono emersi 1.573 nuovi positivi al Covid-19 su 10.032 tamponi effettuati, pari al 15,67% del totale, un dato in calo rispetto ai giorni precedenti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 772079 test, dai quali sono emersi complessivamente 52311 casi di positività (il 6.77% del campione totale).Sono stati purtroppo registrati 30 decessi nelle ultime ore: 16 nel barese, 5 nella Bat, 5 nel brindisino, 3 nel foggiano, 1 nel tarantino. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1432, 396 nell'Area Metropolitana di Bari, 5 a Giovinazzo.I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 36417, il 4.9% dei quali è ricoverato in ospedale (1875, 20 in più rispetto a venerdì) mentre il 95.1% (35779 persone) è in isolamento domiciliare.200 pazienti sono al momento in terapia intensiva su 522 posti di questo tipo disponibili negli ospedali pugliesi a seguito del potenziamento della rete regionale, per una capienza pari al 35.63%.510 Area Metropolitana di Bari384 Provincia di Foggia265 Provincia di Taranto182 Provincia Bat135 Provincia di Lecce99 Provincia di Brindisi6 residenti fuori regione8 casi di provincia di residenza non nota sono stati attribuiti e riclassificatiI dati giovinazzesi non sono stati aggiornati e quindi fa testo quando già scritto e riferito al 26 novembre: a quella data, sul territorio cittadino c'erano 161 positivi al virus (dato inevitabilmente parziale). Sono state 5 le vittime da inizio pandemia.