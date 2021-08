Coronavirus, 24 ricoveri nelle ultime ore in Puglia

Decessi

Continua a salire il numero dei ricoverati per Covid-19 in Puglia e nella maggior parte dei casi si tratta, secondo fonti ospedaliere, di persone non vaccinate. Attualmente sono 232 i pazienti nei reparti pugliesi dedicati, con 24 ingressi registrati nelle ultime ore. Di questi, 25 si trovano in terapia intensiva (+3).Sempre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.572 tamponi e 173 sono i contagi emersi, pari all'1,11%, un dato fortunatamente in flessione. Il totale degli attualmente positivi è di 4572 (59 in meno rispetto a lunedì) e 4340 sono coloro i quali si stanno curando a casa.Da inizio pandemia ci sono stati 261.814 casi di positività (l'8.20% del campione totale su tampone) al Covid in Puglia e 250.547 pazienti sono guariti (231 nelle ultime ore). Di seguiti i contagi da inizio emergenza ripartiti per provincia di provenienza:96935 Area Metropolitana di Bari46230 Provincia di Foggia40253 Provincia di Taranto29226 Provincia di Lecce27069 Provincia Bat20721 Provincia di Brindisi947 residenti fuori regione433 di provincia di residenza non notaLa nostra regione ha fatto registrare un decesso nelle ultime 24 ore ed il computo delle vittime è quindi salito a 6695.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.