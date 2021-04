Coronavirus, 24 morti in Puglia nelle ultime ore. I guariti sono stati 1783

La situazione in Puglia

La nostra regione ha dovuto registrare 24 morti nelle ultime ore: 10 nel barese, 9 nel tarantino, 3 in Salento, 1 nel brindisino e in Capitanata. Il computo delle vittime da inizio emergenza sanitaria è quindi salito a 5.508. Questo il riepilogo per provincia:1944 Area Metropolitana di Bari1336 Provincia di Foggia794 Provincia di Taranto588 Provincia Bat479 Provincia di Lecce314 Provincia di Brindisi37 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaLa Puglia ha fatto registrare ieri, 20 aprile, altri 1180 nuovi contagi emersi dall'analisi di 13.376 tamponi (pari all'8,82%). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.103.967 test rinofaringei, che hanno portato a rintracciare 221.995 casi di positività (il 10.55% del campione totale).Attualmente in Puglia sono in diminuzione però i positivi, con 49.799 pugliesi ancora affetti da Sars CoV2, dei quali però ben 47.646 si stanno curando a casa. I ricoverati in ospedale sono 2153 (-4 rispetto al lunedì) ed in terapia intensiva lottano 249 persone.I guariti sono stati 1783 nelle ultime 24 ore, col totale che è salito 166.688.Il dato di Giovinazzo non è stato aggiornato.