Coronavirus: 2 morti e 180 contagi in Puglia. Ci sono anche 93 guariti

La suddivisione dei contagiati per provincia



I decessi per ciascuna provincia pugliese



Il dato della Puglia attuale

Sono 180 i nuovi contagiati in Puglia su 5.588 tamponi effettuati nelle ultime ore, dato record per i test. I casi sono così suddivisi: 92 nell'Area Metropolitana di Bari, 40 in Capitanata, 18 nella Bat, 18 nel tarantino, 7 nel leccese, uno nel brindisino, 2 fuori regione, 2 con provincia di residenza non nota.Si sono registrati anche 2 decessi, uno nel barese ed uno nel tarantino. Il computo complessivo delle vittime da inizio emergenza sanitaria è di 616, di cui 176 nella Città Metropolitana di Bari ed 1 a Giovinazzo.3995 Città Metropolitana di Bari (21 a Giovinazzo)2407 Provincia di Foggia914 Provincia Bat900 Provincia di Lecce804 Provincia di Brindisi748 Provincia di Taranto77 relativi a residenti fuori regione4 provincia di residenza non nota176 Area Metropolitana di Bari175 Provincia di Foggia84 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi64 Provincia Bat50 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 461971 test. 5235 pazienti sono risultati guariti (93 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 3998, l'8.4% dei quali è ricoverato in ospedale (333, sette in più rispetto a lunedì) mentre il 91.6% (3665 persone) è in isolamento domiciliare. 21 pazienti (pari allo 0.6% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva.