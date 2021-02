Coronavirus: 161 persone in terapia intensiva in Puglia

Altri 19 decessi

Incoraggiante il numero dei guariti

Il dato giovinazzese

È più o meno stabile il numero di persone che lottano contro il Covid nelle terapie intensive pugliesi. Sono, tre in meno nelle ultime 24 ore. A fronte di 41.654 positivi al virus nella nostra regione, ci sono 1520 persone ricoverate e tra di esse figurano i 161, mentre sono aumentati quelli che si stanno curando in casa, arrivati a 40.134 (+160 rispetto al bollettino del sabato).Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7272 tamponi rinofaringei e 732 hanno fatto emergere nuovi contagi, pari al 10,06% del totale, percentuale nettamente superiore alla media nazionale ferma al 5,38%.La Puglia ha fatto registrare anche 19 morti: 6 nel foggiano, 4 nel tarantino, 3 nel brindisino, 2 nella Bat e nel barese, quest'ultima la provincia più colpita con 1153 decessi. Da inizio pandemia nella nostra regione sono 3599 le vittime.Continuano però ad aumentare anche i pazienti che guariscono dal Sars CoV2: nelle ultime ore sono stati 583, che hanno portato il computo complessivo da inizio emergenza sanitaria ad 89.903.A Giovinazzo ci sono attualmente 139 positivi al Covid-19, mentre in 674 hanno contratto il virus dal marzo 2020. Tra di essi sono guarite 535 persone, mentre purtroppo ci sono state 9 vittime: il più giovane aveva 57 anni, il più anziano 91.