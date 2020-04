Coronavirus, 120 positivi in più in Puglia

Sonoregistrati in Puglia nelle ultime 24 ore, su 2.175 tamponi effettuati. Lo ha confermato il presidente della Regione, Michele Emiliano.Tutti i tamponi saranno inviati all'Istituto Superiore di Sanità per i controlli di seconda istanza, ma il dato in nuova ascesa preoccupa. I nuovi casi di positività sono così suddivisi: provincia di Foggia 30,, Salento leccese 8, provincia di Taranto 3, brindisino ed Alto Salento 27. Un caso è quello di un cittadino ormai domiciliato fuori regione ed altri 16 sono in attesa di attribuzione.Da inizio pandemia in Puglia risultano essersi ammalate, 1.110 della Città Metropolitana di Bari (9 residenti a Giovinazzo, di cui 3 domiciliate fuori). Il totale dei test effettuati è salito a 42.598. Al momento, nella nostra regione ci sono 2.786 pazienti positivi al virus.Sono stati invece 2 i decessi ieri, domenica 19 aprile, uno nella provincia dauna e l'altro nel brindisino. Le vittime da inizio pandemia in PugliaI guariti sono ad oggi, ben 26 in più rispetto al sabato, mentre restano a curarsi a casa in 2.136, un dato in costante crescita.In ospedale ci sono ancora 590 persone, di cui