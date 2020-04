Coronavirus, 10 morti e 120 nuovi positivi in Puglia

I DATI PUGLIESI

IN ITALIA

Sono statinella giornata di ieri, 8 aprile. A comunicarlo il Presidente Michele Emiliano sulla base delle informazioni ricevute dal Direttore del dipartimento promozione della salute Vito Montanaro. Uno solo di essi è morto nella Città Metropolitana di Bari. Il totale delle vittime pugliesi sale quindiDei 1.344 test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore, invece, sono stati 120 quelli risultati positivi. I nuovi casi registrati sono così suddivisi: provincia di Foggia 17, Area Metropolitana di Bari 27, Salento 5, provincia di Taranto 9, brindisino 22 e Bat ben 35.Il totale di casi positivi nelle singole province è stato quindi aggiornato così: 861 casi nell'Area Metropolitana di Bari, 652 nel foggiano, 389 nel leccese, 284 nel brindisino, 201 in provincia di Taranto, 212 nella Bat. 25 casi sono relativi a residenti fuori regione (tre hanno residenza a Giovinazzo ma non vi abitano) e 10 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 24.493 test.177 pazienti sono risultati guariti, mentre 90 restano in terapia intensiva in tutti i nosocomi dedicati al Covid 19 in regione. Attualmente ci sono 639 persone in ospedale, con un aumento di 14 unità nelle ultime 24 ore. Restano a casa con sintomi lievi 1.509, un dato purtroppo in costante aumento, nonostante si tratti di persone non in pericolo di vita. Quattro di esse sono giovinazzesi.Secondo il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in Italia ci sono stati 1.195 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Si tratta di un dato che confermerebbe un trend in discesa. 552 sono purtroppo i decessi, tra cui i 10 pugliesi. I morti sono 17.669.26.491 persone si sono lasciate il virus alle spalle, mentre 28.485 sono complessivamente i pazienti sottoposti a cure nei reparti e tra di essi 3.653 occupano ancora posti letto in terapia intensiva. Restano in isolamento domiciliare, invece, la maggior parte dei contagiati che ieri hanno toccato quota 63.084. Dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al Covid-19 in tutta la penisola sono state ben 139.422.