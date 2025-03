"Conversazioni dal mare" a Giovinazzo: ci sono le date

Sarà l'appuntamento culturale centrale della stagione estiva, al pari della Notte Bianca della Poesia.Torna a Giovinazzola rassegna letteraria che si terrà (ora è ufficiale) in Cala Porto il 20, 21 e 22 giugno prossimi.Gli organizzatori hanno reso nota la notizia nelle scorse ore dalle pagine social della rassegna e sono in tanti, non solo nella cittadina adriatica ma anche nei comuni viciniori, che vorrebbero conoscere i nomi degli autori e delle autrici invitati a questa edizione 2025. A giugno a Giovinazzo e poi in luglio la rassegna si sposterà a Mattinata, nel foggiano.La kermesse letteraria era stata presentata il 9 febbraio scorso alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, alla presenza, tra gli altri, dell'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, tra i fautori dello spostamento da Molfetta a Giovinazzo die che si era detta entusiasta del prolungamento di questa intesa.