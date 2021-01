Contagio da Coronavirus: in Puglia scendono tutti gli indicatori e aumentano i guariti

Altri 16 decessi



Migliora la situazione ricoveri ed aumentano i guariti

Il dato di Giovinazzo

Scendono diversi parametri fino a qualche giorno fa certamente negativi riguardanti l'evoluzione epidemiologica da Covid-19 in Puglia. Nella giornata di ieri, 19 gennaio, sono stati registrati 850 nuovi contagi su ben 12.422 tamponi effettuati, con una percentuale tra le più basse di questi ultimi mesi, pari al 6,84% dei test totali.Gli 850 casi sono così ripartiti per provincia di residenza:371 Area Metropolitana di Bari207 Provincia di Taranto85 Provincia di Lecce77 Provincia Bat70 Provincia di Foggia41 Provincia di Brindisi1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuitoDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.197.220 test, dai quali sono emersi complessivamente 110.681 casi di positività (il 9.24% del campione totale).L'unico dato negativo dell'ultimo rilevamento regionale è quello dei decessi. Anche ieri, in Puglia sono morte 16 persone per Sars CoV2, dato in discesa, ma che non può certo consolare. Le vittime sono così ripartite per aree: 11 nel barese, 3 in Capitanata, 1 nel tarantino, 1 in provincia di Brindisi. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2892. Di questi, 895 vivevano nell'Area Metropolitana del capoluogo regionale.In Puglia ci sono attualmente 55.191 attualmente positivi al virus, un dato in calo di 321 unità nelle ultime 24 ore. Tra questi, 53.695 persone si stanno curando a casa, mentre sono 1354 gli ospedalizzati e 142 le persone che lottano in terapia intensiva.Tanti i guariti nelle ultime ore, un altro indice molto importante per tornare a sperare. Sono stati 1.155 in pochissime ore ed il totale da inizio pandemia è salito a 52.598.A Giovinazzo, dopo l'aggiornamento del 18 gennaio, risultano essere attualmente positive al virus 173 persone sulle 488 che hanno contratto l'infezione da marzo 2020. I guariti sono stati sin qui 308, mentre purtroppo si sono registrate anche 7 vittime.