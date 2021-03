Consistente aumento dei contagi a Giovinazzo: tutti i dati

Nuovo preoccupante aumento dei contagi da Sars Cov2 a Giovinazzo.L'ultimo aggiornamento comunale racconta di un incremento degli attualmente positivi sul territorio cittadinoalcuni dei quali anche ricoverati in ospedale. Il dato è aggiornato dalla Prefettura di Bari al 17 marzo.Sale anche inevitabilmente il numero dei contagiati da inizio pandemia: sono beni giovinazzesi che si sono infettati nell'ultimo anno e purtroppo, 7 nel 2020 e 4 dall'inizio del 2021.Fortunatamente anche la voce "guariti" ha numeri in aumento. Sonorispetto al dato precedente corretto che era di 744.La fascia d'età più colpita è quella che va dai 50 ai 59 anni, con benda inizio emergenza sanitaria.Continua ad essere sempre più pressante la necessità di rispettare le norme di sicurezza per arginare il contagio, soprattutto in contesti familiari, dove si stanno sviluppando i maggiori focolai. Se non si è conviventi e non si hanno necessità particolari, dunque, resta opportuno rimanere separati. Troppi i casi di cui abbiamo avuto riscontro a Giovinazzo nelle ultime settimane.