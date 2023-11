Consiglio comunale Giovinazzo, sette i punti all'ordine del giorno

Si ricorda che per oggi pomeriggio il presidente delha convocato l'assise cittadina. il Consiglio si riunirà, in prima convocazione e in seduta straordinaria, alle ore 18:45, per discutere il seguente Ordine del giorno:1) Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 22/11/2023;2) Sentenza Tribunale di Bari n. 3739/2023. Codra Mediterranea S.r.l. c/Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.;3) Sentenza Tribunale di Bari n. 4209/2023. X'X.X./c/ Città di Giovinazzo. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio;4) Istituzione imposta di soggiorno – Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno;5) Programma del Diritto allo Studio. Annualità 2024;6) Piano Alienazioni e Piano delle Valorizzazioni per il triennio 2024/2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali), legge n. 133 del 6 agosto 2008. Approvazione.7) Presa d'atto delle dimissioni membro esterno commissione consiliare permanente e contestuale sostituzione;