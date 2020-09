Consegnata l'area del vecchio palazzetto: a breve i lavori

Il Comune di Giovinazzo, negli scorsi giorni, ha consegnato alla ditta appaltataria l'area del. Presto dunque inizieranno i lavori di "ristrutturazione ed adeguamento alla normativa CONI".L'impianto che (ri)nascerà a due passi da importanti arterie centrali cittadine sarà un piccolo gioiellino, architettonicamente più moderno e probabilmente più bello del PalaPansini. Ad effettuare i lavori, per un importo dipiù 12.898,40 euro relativi agli oneri di sicurezza, sarà ladel quartiere barese di Santo Spirito, azienda quotata nel capoluogo per il suo rispetto dei protocolli e per la professionalità delle sue maestranze.Il direttore dei lavori sarà l'architetto, mentre il coordinamento della sicurezza sarà appannaggio dell'arch.I lavori seguiranno il progetto, in linea con le nuove normative e da un punto di vista estetico accattivante, realizzato dall'ing.Soddisfazione è stata espressa negli scorsi giorni sia dal Sindaco,, sia dall'Assessore ai Lavori Pubbliciche potrà così veder completata la triade di interventi relativi all'area fitness e giochi della zona 167, del PalaPansini e appunto delQuel luogo è nel cuore degli sportivi giovinazzesi, ben oltre l'attuale utilizzo da parte di alcune società. È il luogo dei trionfi dei primi anni '80, nazionali ed internazionali, dell'AFP di hockey su pista; è il tempio del tifo biancoverde ed è stato anche la cornice dei successi più recenti di pallavolo e calcio a 5 femminile. Merita pertanto di tornare a brillare, anzi di divenire un polo sportivo d'avanguardia che dia nuovo lustro allo sport locale e speriamo che dagli stessi utenti sia poi custodito nel tempo come merita un luogo a suo modo "storico" per la città di Giovinazzo.In home e sotto il nostro articolo, alcuni rendering su come verrà quello che fino ad oggi è stato chiamato il "vecchio" palazzetto.