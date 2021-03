Concorso vigili urbani Giovinazzo: necessaria l'autocertificazione per raggiungere la sede delle prove

Il Comune di Giovinazzo ricorda ai partecipanti del concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 3 posti da vigile urbano, di munirsi di autocertificazione per poter raggiungere il luogo in cui si svolgeranno le prove preselettive,nei giorniTutti i dettagli del concorso e le modalità di svolgimento, nella totale osservanza delle misure antiCovid, sono consultabili sul sito del Comune di Giovinazzo, www.comune.giovinazzo.ba.it , nell'apposito link.