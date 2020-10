Concorso per tre agenti di Polizia Locale a Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo. È stato appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed è consultabile sul sito del Comune di Giovinazzo, all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it , alla voce Albo Pretorio, il bando di concorso pubblico, per esami, per la ricerca di 3 vigili urbani da assumere a tempo pieno e indeterminato.La partecipazione alla selezione avviene. La modalità di iscrizione on-line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa.Non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione alla selezione. I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura attiva sul link presente nel sito https://www.gestioneconcorsipubblici.it/giovinazzo con le modalità ivi descritte entro le ore 23.59 del 30° giorno decorrente dalla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale "Concorsi ed Esami".«Anche questo- dichiara il sindaco-. Perché stiamo dando l'opportunità a persone che in questo momento sono fuori dal sistema della Pubblica Amministrazione di poter concorrere ed entrare in questo mondo importante per la vita delle comunità. Ciò denota attenzione verso i cittadini e, in maniera particolare, per i giovani. Ma questo concorso è solo un pezzo di una più ampia strategia visto che entro l'anno contiamo di pubblicare anche un'altra procedura per assumere funzionari nei nostri uffici e rinforzare al meglio la macchina amministrativa».