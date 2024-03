Concessioni al Porto Vecchio, Sollecito si autointervista e spiega

Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, ha inteso rispondere alle accuse di PrimaVera Alternativa sulla situazione legata alle concessioni autorizzate dall'amministrazione comunale nel tratto del litorale di Levante, nella zona del cosiddetto "Porto Vecchio". Lo ha fatto attraverso un post apparso sui social network sotto forma di autointervista. E noi ve la proponiamo integralmente.ยซCarissimi amici, approfitto della vostra disponibilitร per chiarire una vicenda che รจ stata sollevata dalla ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ๐š ๐๐ข ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐•๐€.Lo vorrei fare in modo semplice con una "๐š๐ฎ๐ญ๐จ-๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ญ๐š", spero apprezzerete๐‚๐š๐ซ๐จ ๐Œ๐ข๐œ๐ก๐ž๐ฅ๐ž ๐žฬ€ ๐ฏ๐ž๐ซ๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐žฬ€ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐š ๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐š ๐ฎ๐ง๐š ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐š ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฏ๐š๐ญ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ฉ๐ข๐š๐ ๐ ๐ข๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ฅ๐š ๐ณ๐จ๐ง๐š "๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐จ ๐ฏ๐ž๐œ๐œ๐ก๐ข๐จ" (๐ฉ๐ž๐ซ ๐š๐ฅ๐œ๐ฎ๐ง๐ข "๐๐จ๐ซ๐ญ๐จ ๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐จ")?No, nessuna concessione di spiaggia รจ stata rilasciata dalla nostra amministrazione. La concessione in uso per spiagge libere prevede una procedura ad evidenza pubblica che non รจ mai stata avviata.๐€ ๐œ๐จ๐ฌ๐š ๐ฌ๐ข ๐ซ๐ข๐Ÿ๐ž๐ซ๐ข๐ฌ๐œ๐ž ๐ฅ'๐ข๐ฆ๐ฆ๐š๐ ๐ข๐ง๐ž ๐ž ๐ข๐ฅ ๐๐”๐€ (๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ฏ๐ž๐๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐”๐ง๐ข๐œ๐จ ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐จ) ๐œ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐๐š ๐๐•๐€?Il riferimento รจ ad una autorizzazione per un periodo che va dal 16 settembre 2023 al 1 ottobre 2023 e riguarda la possibilitร prevista per legge di ampliamento Dehors di attivitร giร esistente sul lungomare. L'immagine caricata รจ una ipotesi di progetto di ampliamento di spazio pubblico.๐’๐ข ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ'๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š ๐ซ๐ข๐œ๐ก๐ข๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐š?No. Diverse attivitร utilizzano quanto permesso dalle norme in materia per verificare e poi chiedere l'ampliamento del Dehors. In particolare nella zona di lungomare vicina al "porto vecchio" รจ stata presentata a settembre 2023 un'altra richiesta di ampliamento da parte di un'altra attivitร e anche in questa ipotesi di planimetria รจ disegnata come zona da occupare una parte del "Solarium" realizzato con i lavori del 2017 a cura dell'Amministrazione Depalma (๐ˆ๐Œ๐Œ๐€๐†๐ˆ๐๐„ ๐Ÿ).๐‚๐จ๐ฌ๐š ๐œ๐ข ๐š๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ'๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’?Considerata la valenza e la fruibilitร dell'area spetta in parte al consiglio comunale (per il Regolamento) e in parte alla giunta disciplinare alcuni aspetti degli ampliamenti dei Dehors che โ€“ per essere chiaro โ€“ nella zona del porto vecchio non contemplano l'utilizzo del "Solarium".๐๐ฎ๐ข๐ง๐๐ข?Tutto rimane come le estati precedenti, nessuna spiaggia concessa ai privati e nessuna occupazione del Solarium. Mi fa piacere rasserenare gli animi artatamente provocati.๐‚๐ข ๐ฌ๐จ๐ง๐จ ๐š๐ฅ๐ญ๐ซ๐ž ๐ง๐จ๐ฏ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ข๐ง ๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐ญ๐จ ๐š๐ฅ ๐ฅ๐ฎ๐ง๐ ๐จ๐ฆ๐š๐ซ๐ž?Sรฌ. Stiamo seguendo insieme ad AQP un intervento per interrare i locali dell'impianto di sollevamento cosรฌ da migliorare l'estetica della zona "porto vecchio" e ampliarne la fruibilitร (๐ˆ๐Œ๐Œ๐€๐†๐ˆ๐๐„ ๐Ÿ). In localitร Trincea, inoltre, contiamo di poter valorizzare al meglio la rampa per disabili per accedere in spiaggia. Infine abbiamo in cantiere l'opera di nuove alberature per entrambi i lungomari, un altro punto fermo della nostra Amministrazione.๐‚๐ข ๐ฌ๐จ๐ง๐จ ๐ง๐ฎ๐จ๐ฏ๐ข ๐š๐ฏ๐ฏ๐ข๐ฌ๐ข ๐ฉ๐ฎ๐›๐›๐ฅ๐ข๐œ๐ข ๐๐ข ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐š๐ฅ๐ฅ'๐จ๐ซ๐ข๐ณ๐ณ๐จ๐ง๐ญ๐ž?No. Tutte le concessioni comunali sui lungomari (esercizi stagionali e spiagge libere con servizi) sono risalenti ad avvisi di quasi 5 anni fa e completano ad oggi quanto รจ nella volontร politica della nostra attuale amministrazione. Adesso la prossima tappa significativa รจ la presentazione dell'Aggiornamento del Piano Comunale delle Coste che avverrร ad aprile, preludio all'adozione dello strumento in Consiglio Comunale. Si tratta di un altro documento urbanistico che insieme al PUG permetterร di sanare alcune criticitร storiche e consentirร di ragionare al meglio sulle possibilitร future di valorizzazione della costa.๐‚๐จ๐ฌ๐š ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ง๐๐ž ๐š ๐๐•๐€?Che non va bene confondere volutamente i cittadini presentando ipotesi progettuali di ampliamento Dehors con Concessioni di Spiaggia. Che non va bene dipingere sempre "alcuni" privati come approfittatori gridando allo scandalo. Alcuni di questi privati sono facilmente individuabili anche tra le fila dell'opposizione sebbene non abbiano "goduto" in passato di "accesso agli atti", reportage fotografici, straccio delle vesti, denunce varieโ€ฆ non sarebbe ora di instaurare un approccio diverso su questo tema? La tutela degli spazi pubblici รจ un nostro punto di riferimento, lo stesso Porto Vecchio oggi รจ un posto di grande richiamo, pubblico, inclusivo, fruibile se non in virtรน dei lavori condotti dalle passate Amministrazioni Depalma, cosรฌ come la riqualificazione e la rigenerazione urbana รจ il cardine del nostro programma di finanziamenti PNRR e della futura programmazione a valere sui Fondi di Coesione (FSC).