PVA insiste: «La spiaggia del Porto Vecchio deve rimanere libera e pubblica»

«Sappiamo che si fa fatica a credere a ciò che si vede in foto (sotto l'articolo)! Purtroppo però è tutto vero! A seguito del nostro accesso agli atti abbiamo scoperto checon divanetti, sedie, tavolini e zone d'ombra! (PUA n. 16/2023)».non ci sta e intende far valere le sue ragioni e quelle di tanti cittadini e tante cittadine che temono diventi impossibile frequentare quel tratto di costa come accade da decenni. Liberamente e senza vincolo alcuno.«Una vera e propria sottrazione di un'altra spiaggia molto frequentata e amata dai Giovinazzesi e dai turisti che visitano la nostra città - tuonano da PrimaVera Alternativa - Un provvedimento inspiegabile che permettea fronte di unaLo diciamo chiaro e tondo: saremo a fianco di tutti voi Giovinazzesi e di quanti hanno a cuore la tutela dei beni comuni per evitare che questa estate non sia limitata la libera fruizione di questa spiaggia pubblica!La spiaggia del "Porto Vecchio" - concludono - ha bisogno di più servizi (messa in sicurezza della rampa di accesso al mare, eliminazione della ruggine, pedane, etc), non di diventare privata!».