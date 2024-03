Porto Vecchio, PVA (re)intervista Sollecito e contrattacca

PrimaVera Alternativa all'attacco, Michele Sollecito risponde con un'autointervista, PVA contrattacca e ripropone l'intervista a modo suo. Una vera e propria bagarre politica si รจ scatenata sulle concessioni a Levante, nella zona del Porto Vecchio di Giovinazzo.Polemiche e clima infuocato. Senza sconti e con i cittadini che si sono divisi, chi dalla parte di PVA, chi da quella degli amministratori. Scontri verbali che riaccendono il dibattito, anche con una buona dose di ironia, che non guasta anche su temi serissimi.Di seguito la contro-autointervista di PrimaVera Alternativa.ยซ๐‚๐š๐ซ๐จ ๐Œ๐ข๐œ๐ก๐ž๐ฅ๐ž ๐žฬ€ ๐ฏ๐ž๐ซ๐จ ๐œ๐ก๐ž ๐žฬ€ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐š ๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐š ๐ฎ๐ง๐š ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐š ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฏ๐š๐ญ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ฉ๐ข๐š๐ ๐ ๐ข๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ฅ๐š ๐ณ๐จ๐ง๐š "๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐จ ๐ฏ๐ž๐œ๐œ๐ก๐ข๐จ" (๐ฉ๐ž๐ซ ๐š๐ฅ๐œ๐ฎ๐ง๐ข "๐๐จ๐ซ๐ญ๐จ ๐๐ฎ๐จ๐ฏ๐จ")?Chiamatela come volete. Quel che รจ certo รจ che con il Provvedimento Unico Autorizzativo n. 16/2023 dal 15 settembre al 1 ottobre 2023 abbiamo autorizzato un chioschetto che aveva una autorizzazione di 50 mq ad occupare gran parte della spiaggia del "Porto vecchio".๐€ ๐œ๐จ๐ฌ๐š ๐ฌ๐ข ๐ซ๐ข๐Ÿ๐ž๐ซ๐ข๐ฌ๐œ๐ž ๐ฅ'๐ข๐ฆ๐ฆ๐š๐ ๐ข๐ง๐ž ๐ž ๐ข๐ฅ ๐๐”๐€ (๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ฏ๐ž๐๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐”๐ง๐ข๐œ๐จ ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐จ) ๐œ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐๐š ๐๐•๐€?L'immagine pubblicata da PVA รจ esattamente il progetto AUTORIZZATO dai nostri uffici e ciรฒ che sarebbe stato REALIZZATO (e non una ipotesi di progetto)!๐’๐ข ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ'๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š ๐ซ๐ข๐œ๐ก๐ข๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐š?No. Ma รจ stata l'unica AUTORIZZATA con PUA.L'immagine da me postata รจ riferita ad una istanza che รจ stata rigettata. Il motivo? Provate a immaginare? Intelligenti pauca.๐‚๐จ๐ฌ๐š ๐œ๐ข ๐š๐ฌ๐ฉ๐ž๐ญ๐ญ๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ'๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’?Grazie all'intervento di PVA ci siamo resi conto che nella zona del porto vecchio a nessun privato puรฒ essere concesso l'utilizzo della spiaggia che deve invece rimanere a disposizione dei cittadini e dei turisti.๐๐ฎ๐ข๐ง๐๐ข?Quindi, forse, ci siamo confusi ad approvare il PUA (e non concederemo il rinnovo dell'autorizzazione nel 2024). Scusatemi/ci.๐‚๐ข ๐ฌ๐จ๐ง๐จ ๐š๐ฅ๐ญ๐ซ๐ž ๐ง๐จ๐ฏ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐ข๐ง ๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐ญ๐จ ๐š๐ฅ ๐ฅ๐ฎ๐ง๐ ๐จ๐ฆ๐š๐ซ๐ž?Vorrei rimanere sul tema e non fare la solita sterile e confusionaria PROPAGANDA. Grazie.๐‚๐จ๐ฌ๐š ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ง๐๐ž ๐š ๐๐•๐€?Che ha fatto bene a informare i cittadini e ha chiarito a me stesso che in effetti quell'ampliamento dehors, approvato tramite PUA, sfociava esattamente su una spiaggia e di conseguenza รจ come se fosse stata una concessione parziale di spiaggia.Che se l'obiettivo รจ tutelare un bene comune, e una spiaggia lo รจ, PVA fa bene a fare "accesso agli atti", reportage fotografici, dato che, a settembre, per dimenticanza mi รจ sfuggito di informarvi di questo PUA. Avrei dovuto essere io ad instaurare un approccio diverso su questo tema!ยป.