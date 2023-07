Riqualificazione Levante, Sollecito: «Conclusa positivamente Conferenza di servizi»

Il sindaco di Giovinazzo,nelle scorse ore ha aggiornato via social la cittadinanza circa i progressi per l'iter di«Lo scorso 6 luglio - ha spiegato - il Commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia ha concluso positivamente la Conferenza dei servizi decisoria.e prevede la realizzazione prioritaria di trecon l'adeguato ripascimento della spiaggia in località Cappella.Piccola nota a margine: - è stata la precisazione - stiamo seguendo con attenzione anche il problema dell'erosione costiera diconfidando di trovare nuove opportunità anche per questo tratto di costa».L'auspicio è che l'ultima parte dell'iter non abbia intoppi e si possa procedere sin dalla prossima primavera alla realizzazione di opere ormai necessarie per tutelare un tratto di litorale molto amato dai giovinazzesi.